أدلى بوتين بهذه التصريحات في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

كما شدد بوتين على أن "الباب لم يغلق" بوجه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا خلال الحرب، لكن عودتها ستكون بشروط، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق الاستقلالية في الإنتاج بعد خروج هذه الشركات.

وتابع قائلا: "لم نطرد أي شركة أجنبية من أراضينا لكن بعضها رضخ للضغوط الغربية وانسحب".

وقال: "سأقول إنه إذا أراد المصنعون الأجانب العودة مرة أخرى... فنحن لا نغلق الأبواب أمام أي أحد.. بالطبع، لا أحد يخشى المنافسة، وكما تعلمون، إنها محرك التقدم والتجارة. وسنعمل أيضًا على تهيئة الظروف اللازمة لهم للعمل في روسيا ".

وتوقع الرئيس الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنهاية العام الحالي، مضيفا أن السياسات الاقتصادية المتبعة نجحت في خفض نسبة البطالة.

وقال: "الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الكلي تكتسب الزخم والقوة... في أبريل من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وبحلول نهاية العام سيضيف أكثر من واحد بالمئة.. أتفق مع آراء خبرائنا الذين يعتقدون أن النمو سيستمر بالارتفاع، مما سيسمح لبلدنا بالحفاظ على مكانتها بين الاقتصادات الرائدة في العالم.".

وقال: "اليوم، حوالي 90 بالمئة من التسويات مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالروبل، وأكثر من 80 بالمئة من التسويات مع الصين بالروبل واليوان. نحن نعمل بجد على تطوير التجارة بالعملات الوطنية مع الدول الأخرى أيضًا. الأولوية هي لأقرب الجيران، وكذلك دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اقترح عفوًا عن الشركات التي انتهكت لوائح العملة الأجنبية في موسكو.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: