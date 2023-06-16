وأعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما بناء خط الأنابيب في عام 2016 وأجريا دراسات جدوى بشأن المشروع، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا.

وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة "إن.إن.بي.سي" النيجيرية للنفط: "التكلفة المقدرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار، لدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل. ليس لدينا أي مخاوف".

وأدلى كياري بهذه التصريحات في أول لجنة توجيهية بعد توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع.

وقالت شركة "إن.إن.بي.سي" إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في المشروع في عام 2023.

وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.

وسيمثل المشروع، الذي يتم الترويج له على أنه سيؤدي إلى تكامل اقتصادي في غرب إفريقيا، إضافة إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي توصل الإمدادات إلى أوروبا.