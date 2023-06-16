وقالت الشركة في بيان إن المنشأة الجديدة التي ستقام في فروتسواف "ستساعد في تلبية الطلب الشديد على التجميع والاختبار الذي تتوقعه إنتل بحلول عام 2027".

وأضافت أن الاستثمار يهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على بناء سلسلة إمداد أشباه موصلات أكثر مرونة.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنتاج 20 بالمئة من أشباه الموصلات العالمية بحلول عام 2030، وقد استثمر في مرافق رقائق في ألمانيا وإيرلندا لتعزيز إنتاجه.

يأتي هذا الإعلان بعد أن سجلت "إنتل" صعوبات في الفصل الأول من عام 2023.

وقد أعلنت الشركة في أبريل عن انخفاض كبير في المبيعات في الفترة من يناير إلى مارس بسبب التراجع الحاد في الطلب على أشباه الموصلات، وخاصة تلك المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر.

"إنتل" هي إحدى شركات أشباه الموصلات الرائدة في العالم، إذ تصنع مجموعة واسعة من المنتجات من بينها أحدث جيل من الرقائق.