تصريحات الوزير جاءت ضمن كلمته خلال احتفالية الذكرى 60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بغداد، والتي قال إن دورها كان فاعلا في إنشاء صندوق أوبك للدول النامية.

وكانت منظمة أوبك تأسست في مؤتمر بغداد التاريخي الذي عُقد في سبتمبر 1960 بحضور وزراء النفط في كل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا، وقد نمت المنظمة منذ ذلك الحين لتضم في عضويتها اليوم 13 دولة منتجة للنفط.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن المنظمة مستمرة بلعب دور محوري في أسواق الطاقة.

وأكد الغيص "حرص وزراء الدول الأعضاء على الحضور إلى بغداد واللقاء في المكان الذي انطلقت منه المنظمة عام 1960 للتعبير عن مشاعر الغبطة والفرح والمحبة لهذه المدينة التي تمثل جزءا مهما من تاريخ أوبك ومن التاريخ الإنساني" .

وفي كلمته خلال الاحتفالية، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز.

وأضاف أن "أوبك شاهدة على التحولات النفطية في دول العالم"، مضيفا أن "النفط لا يزال مصدرا اقتصاديا مهما للطاقة في العالم"، وأن "مسؤولية أوبك لا تنتهي إلى عملية التصدير فقط بل تصل لعملية تنظيم الأسعار".

وبدوره، أكد رئيس الوفد الإيراني، الدكتور أمير حسين زمانينيان، أن أوبك لها تأثير إيجابي في السوق النفطي واستقرار الأسعار العالمية.