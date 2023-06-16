تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5 بالمئة.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" معاملات أمس الخميس منخفضا، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير اليوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1 بالمئة.

وتراجع سهم "ترافيس بيركينز"، أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4 بالمئة ليصبح في ذيل المؤشر "ستوكس 600" بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.

وكانت الأسهم الأميركية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا، إذ احتفى المستثمرون ببيانات عززت الرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الخميس بمقدار 53.67 نقطة أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 4426.26 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 156.34 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13782.82 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 430.31 نقطة أو 1.27 بالمئة إلى 34415.46 نقطة.