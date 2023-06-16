وأوفى بنك اليابان بتعهده بمواصل التحفيز الهائل للاقتصاد. وارتفع المؤشر نيكي 0.7 بالمئة إلى 33706 نقاط عند الإغلاق بعد أن لامس أعلى مستوى في 33 عاما في أواخر التعاملات.

وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 4.5 بالمئة، وارتفع على مدى عشرة أسابيع متتالية 22 بالمئة ليسجل أطول فترة صعود في 11 عاما.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة الجمعة و3.4 بالمئة خلال الأسبوع. وانخفض الين قليلا فيما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بعض الشيء عقب تصريحات بنك اليابان. وسجلت أسهم الشركات المالية أضعف أداء إذ تُبقي أسعار الفائدة المنخفضة واحتمال استمرارها منخفضة هوامش الإقراض المصرفي ضعيفة.

وارتفع سهم كانون 4.9 بالمئة ليسجل أفضل إغلاق له في خمس سنوات، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في معدات التصوير إعادة شراء أسهم.

كما صعد سهما الشركتين المنافستين أوليمبوس 4.5 بالمئة، ونيكون 3.8 بالمئة.

وأبلت شركات السفر والسلع الاستهلاكية بلاء حسنا.

وصعد سهم الخطوط الجوية اليابانية بأكثر من أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وزاد سهم شيسيدو لصناعة مستحضرات التجميل 5.2 بالمئة.

ومن بين أكبر الخاسرين، شركة هويا لصناعة العدسات التي انخفض سهمها 2.4 بالمئة، وشركة طوكيو لتشغيل السكك الحديدية، التي أنهت عملية إعادة شراء للأسهم يوم الثلاثاء وتراجع سهمها 2.5 بالمئة.