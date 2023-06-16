وذكر المركزي الياباني، الجمعة، أنه ثبت معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، كما أنه لم يجري تغييرات على ضوابط منحنى العائد.

ويعتقد المسؤولون في البنك المركزي برئاسة كازو أويدا أن التضخم سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة، بحسب بيان الجمعة.

وانخفض الين الياباني، بعد القرار بنسبة 0.3 بالمئة إلى حوالي 140.70 للدولار، وكان قد سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 141.50 أمس الخميس.

ويتمسك المركزي الياباني بسياسته التحفيزية حيث ينتظر إشارات تضخم أكثر استدامة، وذلك على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة عشر مرات منذ العام الماضي، وكذلك المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة الخميس للمرة الثامنة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 22 عاما.