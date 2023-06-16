ووصل الأمير القطري، الخميس، إلى بغداد في زيارة رسمية تم خلالها توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص القطري في مجالات الطاقة والكهرباء وإدارة الفنادق والمستشفيات.

وقال البيان إن المحادثات شملت أيضا مناقشة مبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة من بينها دعم تطوير الربط البيني لشبكة الكهرباء في الخليج وربطها بشبكة جنوب العراق.

وقطر شريك بحصة 25 بالمئة في مشروع للطاقة في العراق بقيمة 27 مليار دولار. وتمتلك شركة نفط البصرة العراقية حصة 30 بالمئة في المشروع بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إنه تم خلال الزيارة التوقيع على عدة مذكرات تعاون في قطاع الطاقة، من بينها اتفاقات تتعلق بالنفط الخام وتوريد الغاز المسال للعراق وإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة لتكرير النفط.

وأفاد البيان بأنه تم التوقيع على مذكرتي تعاون على الصعيد الاستثماري مع شركة استثمار القابضة القطرية تركزان على تطوير المدن الجديدة وبناء الفنادق وتعزيزها.

كانت شركتا أورباكون للتجارة والمقاولات وإليجانسيا هيلث كير من بين الشركات القطرية الخاصة التي وقعت اتفاقيات ترتبط بفرص الاستثمار في القطاع الصحي بالعراق.

وقال العوادي إن قطر مهتمة بأن يكون لها دور استثماري كبير في مشروع للطرق والسكك الحديدية بقيمة 17 مليار دولار يربط بين آسيا وأوروبا.

دشن العراق مشروعا ضخما الشهر الماضي لربط ميناء رئيسي للسلع الأولية بساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عن طريق خط سكك حديدية وطرق، في خطوة تهدف لإحداث تحول في الاقتصاد العراقي بعد حرب وأزمات على مدى عقود.