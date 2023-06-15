ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو ما يعادل 3.4بالمئة، إلى 75.67 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.35 دولار، أو ما يعادل 3.4 بالمئة، ليغلق عند70.62 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لكل من الخامين منذ الثامن من يونيو.

وتلقت السوق دعما من تقريرين أمريكيين أظهرا ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المتوقع في مايو أيار وكذلك تسجيل طلبات الحصول على إعانة البطالة مستوى أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي مما أدى لتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام سلة من العملات الاخرى.

ويجعل انخفاض العملة الأميركية النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى مما قد يعزز الطلب.

وأظهرت بيانات الخميس ارتفاع استهلاك مصافي النفط الصينية للخام في مايو بنسبة 15.4 بالمئة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الخميس إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعا اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 22 عاما. وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في استمرار لمعركته لكبح التضخم.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد لرويترز إن وفدا تركيا سيلتقي مع مسؤولين نفطيين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.

وكانت تركيا أوقفت الصادرات من شمال العراق التي يبلغ حجمها 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب يربط البلدين يوم 25 مارس آذار بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية لصالح بغداد.