وقال شو زي تشيو خلال مؤتمر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا "سنستثمر مليارات الدولارات في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف رئيس المجموعة التي تأسست قبل 6 سنوات "من فريق متواضع من 100 شخص، لدينا حالياً حوالى 8 آلاف موظف في جنوب شرق آسيا".

ويستخدم حوالى 125 مليون إندونيسي التطبيق شهرياً، ويبلغ مجموع المستخدمين شهرياً 325 مليونا في جنوب شرق آسيا.

وفي إندونيسيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تضم المجموعة بحسب الرئيس التنفيذي أكثر من مليوني بائع في "متجر تيك توك" (تيك توك شوب)، حيث تُعرض سلع للبيع ترتبط بمجالات الموضة والتكنولوجيا المتطورة والمنتجات المصنوعة يدويًا.

وأشارت دراسة أجرتها شركة الاستشارات السنغافورية "مومينتوم ووركس" Momentum Works ونُشرت الخميس أيضًا، إلى أن المجموعة تمكنت من الاستفادة من نجاحها وحصدها ملايين المستخدمين في المنطقة لتطوير نشاط مبيعاتها عبر الإنترنت في العام 2022، والذي تم اختباره في إندونيسيا العام الماضي.

وعلى الرغم من أن تطبيق "تيك توك" لم يتقدّم على تطبيقات أخرى كبرى في مجال التجارة عبر الانترنت في المنطقة، مثل "شوبي" و"لازادا" إلا أن "متجر تيك توك" شهد أسرع نمو إذ تضاعف حجم أعماله 7 مرات في عام واحد ليبلغ 4.4 مليارات دولار العام الماضي.

قال مدير شركة "مومينتوم ووركس" ويهان تشين لوكالة فرانس برس "إن تيك توك الذي يتمتع بجمهور يسعى إلى الترفيه، يحاول عبر طرق مختلفة تحويل انتباهه" إلى التجارة الإلكترونية.

ومن إندونيسيا، توسع "متجر تيك توك" بشكل كبير ليصل إلى 5 أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا، يَستخدم فيها عدد كبير من الأشخاص تطبيق تيك توك "واستثمر لتحسين قدراته التجارية عبر الانترنت".

وبلغ حجم الأعمال "جي ام في" (GMV)، وهو مؤشر رئيسي في التجارة الإلكترونية، في 9 منصات بيع رئيسية عبر الإنترنت في المنطقة 100 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 14 بالمئة على مدار عام واحد، بدعم من شركة "شوبي" Shopee السنغافورية وشركة "لازادا" Lazada التابعة لمجموعة "علي بابا" Alibaba الصينية.

وسجلت شركة "شوبي" التابعة لمجموعة "سي غروب" Sea Group حجم أعمال بلغ 47.9 مليارا، أو حوالى نصف المجموع الإقليمي، بزيادة بلغت 13 بالمئة وفقًا للدراسة.

وأتت "لازادا" في المرتبة الثانية بحجم مبيعات بلغ 20.1 مليارا انخفاضًا من 21 مليارًا في العام 2021.

وإندونيسيا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة وتمثل 52 بالمئة من حجم الأعمال في جنوب شرق آسيا.

وتوقعت "مومينتوم ووركس" أن يستمر القطاع في النمو على الرغم من عودة الزبائن إلى ارتياد المتاجر بعد رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وتتحكم شركة "بايت دانس" ByteDance الصينية العملاقة للتكنولوجيا بتطبيق تيك توك. ويضم التطبيق الذي ينشر مقاطع فيديو قصيرة أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. ويحظى بشعبية بين الشباب خصوصاً.

لكن تشتبه السلطات الأميركية ودول أوروبية عديدة بأن التطبيق لا يحمي البيانات بشكل كافٍ ما يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين أو حتى التلاعب بهم. ولطالما نفى القيمون على التطبيق ذلك.