وتلقت السوق دعما، إذ أثرت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والتي فاقت التوقعات، على مؤشر الدولار.

وانخفاض العملة الأميركية يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى مما قد يعزز الطلب.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.58بالمئة، إلى 74.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.10 دولار، أو ما يعادل 1.61 بالمئة، ليسجل 69.37 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان 1.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن إجمالي إنتاج مصافي النفط الصينية في مايو قد قفز بنسبة 15.4 بالمئة عنه قبل عام، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح اليوم الخميس إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام.

ولكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بظلالها، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال مايو دون التوقعات.

كما ظلت مكاسب النفط محدودة بسبب المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة المتوقع إلى إبطاء الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ومن ثم انخفاض الطلب على الخام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعا اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوياتها في 22 عاما.

وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي مواصلا معركته لكبح التضخم.

ويتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام نظرا لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول أوبك+ التي بدأت في مايو والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية اعتبارا من يوليو، مع موسم الطلب القوي.