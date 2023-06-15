وانخفض الناتج الصناعي الأميركي 0.2 بالمئة في مايو، مخالفا التوقعات بزيادة قدرها 0.1 بالمئة، بينما أظهر تقرير منفصل عدم تغيير في طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة عند 262 ألفا للأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في مايو بفضل الإقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يساعد في دعم الاقتصاد خلال ربع السنة الحالي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المبيعات 0.1 بالمئة.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1352 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1950.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوي منذ 17 مارس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1962.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.73 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.31 دولار، وخسر البلاديوم 0.7 بالمئة مسجلا 376.70 دولار.