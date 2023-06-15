وسبق أن قال مسؤولون لوكالة رويترز إن فرنسا تسعى لاجتذاب شركة بي.واي.دي الصينية، عملاق السيارات الكهربائية، وتسلا لبناء مصانع لهما في البلاد.

وقال بارو لشبكة سي.إن.بي.سي "سيكون رائعا أن تبني تسلا مصنعا في فرنسا. بذلنا الكثير من الجهد والطاقة لضمان أن يكون ذلك ممكنا".

وأضاف بارو "استثمرنا أيضا في... قطاع كامل مخصص لبطاريات (السيارات) الكهربائية وسنحاول إقناع (إيلون ماسك) بأن فرنسا هي المكان الأنسب في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا القادم".

وقال ماسك، الذي التقى الشهر الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير، إنه واثق من أن تسلا ستضخ "استثمارات كبيرة" في فرنسا مستقبلا ولكنه لم يحدد موعدا.

وقال ماسك في مايو "لن أعلن شيئا اليوم ولكنني تأثرت بالرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية وحفاوة استقبالهم".

وسبق أن حاولت فرنسا إقناع ماسك ببناء مصنع في البلاد، ولكنه اختار ألمانيا لبناء مصنعه الوحيد في أوروبا حتى الآن.