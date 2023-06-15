وبسعة تبلغ طناً واحداً من الهيدروجين يومياً، أي ما يوازي تعبئة سيارة بالكامل بالوقود 400 مرة، تعتبر هذه المحطة هي الأولى في باريس التي تنتج الهيدروجين مباشرة في الموقع.

ويضاف الموقع إلى ثلاث محطات شحن بالهيدروجين موجودة حالياً في منطقة باريس.

وثمة حالياً أكثر من 350 مركبة لسائقي سيارات أجرة مستأجرة من شركة "هيسيتكو" تعمل بالهيدروجين في باريس وضواحيها، على ما أوضحت مديرة التطوير في الشركة الناشئة كامي ليا باسران.

وأشارت إلى أن هذه المحطة "تتيح لنا التفكير في مواصلة تطوير أسطولنا" للوصول إلى حوالي 600 مركبة بحلول نهاية العام.

ولفتت كامي ليا باسران إلى أن "هيسيتكو"، المملوكة بشكل مشترك لشركات "إير ليكيد" و"تويوتا" و "ستيب"، و"كوروس" و"توتال إنرجي"، ترغب أيضاً في تطوير شبكتها حتى تكون بنيتها التحتية جاهزة للألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.