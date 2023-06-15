وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 23.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها المؤثر في المؤشر.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وكذلك ارتفعت أسعار قسم النقل 1.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 0.2 بالمئة خلال مايو، بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أبريل.

وتوقع البنك المركزي السعودي أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، بحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره الأربعاء.