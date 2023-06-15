وقال البنك المركزي إن سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسسات المالية خُفّض من 2.75 بالمئة إلى 2.65 بالمئة.

وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى أغسطس 2022.

وتتابع الأسواق عن كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من خفض الفائدة على الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر.