قراءة مايو أيار هي أبطأ نمو منذ فبراير.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انحسار النمو في الإنتاج إلى 3.6 بالمئة من 5.6 بالمئة في أبريل.

وأفات بيانات من المكتب الوظني للإحصاء بأن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، قفزت 12.7 بالمئة في مايو عن الفترة نفسها من العام السابق، متباطئة عن زيادة بلغت 18.4 بالمئة في أبريل.

وكان المحللون يتوقعون زيادة 13.6 بالمئة.

ويحذر محللون من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.

لكن بدا بوضوح أن الانتعاش الاقتصادي في الربع الأول فقد قدرا كبيرا من الزخم، مما دفع البنك المركزي هذا الأسبوع إلى خفض بعض أسعار الفائدة الرئيسية.