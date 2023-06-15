وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بيان أصدرته في نهاية اجتماعاتها المستمرة منذ يومين "إبقاء النطاق المستهدف (أسعار الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم مزيد من المعلومات وآثارها على السياسة النقدية".

وأظهرت توقعات البنك المركزي الأميركي أن معظم صانعي السياسة يرون أنهم سيتعين عليهم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.

وزادت توقعات المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعد إبقائها دون تغيير في الشهر الحالي. وتبلغ نسبة هذه التوقعات حاليا 70 بالمئة تقريبا.

إغلاق الأسواق

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.83 نقطة أو 0.09 بالمئة ليغلق عند 4372.84 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 53.16 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13626.48 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فهبط 226.72 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 33985.40 نقطة.