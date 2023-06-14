وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.09 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند 73.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 68.27 دولار عند التسوية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادا بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.

وترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعاته الاقتصادية الجديدة إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام في ظل اقتصاد أقوى من المتوقع وتراجع أبطأ في التضخم.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو. وكان محللون قد توقعوا انخفاضها 500 ألف برميل في وقت سابق.

كما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر من المتوقع.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

زادت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في هذا العام 200 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يسهم في رفع حجم الطلب المتوقع إلى 102.3 مليون برميل يوميا.

لكن الوكالة تتوقع أن تؤدي الظروف الاقتصادية المعاكسة إلى خفض نمو الطلب إلى 860 ألف برميل يوميا العام المقبل وأن يؤدي استخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع إلى تراجعه إلى 400 ألف في 2028.

وتتجاوز أرقام توقعات الوكالة لنمو الطلب على النفط بشكل طفيف أرقام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وخفض بنك جيه.بي مورغان توقعاته لمتوسط ​​سعر خام برنت لهذا العام بمقدار تسعة دولارات إلى 81 دولارا للبرميل.