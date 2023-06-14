وعلى مؤشر CME FedWatch، تظهر الأسواق توقعا بنسبة 95.4 بالمئة، بأن يثبت الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه اليوم، بينما تتوقع الأسواق بنسبة 58.7 بالمئة، بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اللاحق.

وسيصدر البنك المركزي الأميركي، بيانا بشأن سياسته النقدية في الساعة 1800 بتوقيت غرينيتش، يليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي للمحافظ جيروم باول.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة "شل" للطاقة، عن خطط لزيادة العائد بشكل حاد لمساهميها، بما في ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 15 بالمئة، وزيادة معدل برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يبدأ في الربع الثاني إلى 5 مليارات دولار من 4 مليارات دولار في الأرباع السابقة.

تحركات الأسواق

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 بالمئة.

وصعدت أسهم البنوك، 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر البنوك الإيطالية 0.9 بالمئة، كما زاد مؤشر البنوك الإسبانية 1.1 بالمئة، ليقودا مكاسب المؤشرات في دول رئيسية بالمنطقة.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاع بارتفاعها 2.3 بالمئة مع زيادة أسعار النحاس بسبب انخفاض الدولار، كما أدت التوقعات بزيادة التحفيز لدعم النمو الاقتصادي في الصين، المستهلك الرئيسي للمعدن، إلى رفع المعنويات.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة.