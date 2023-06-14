وشهد الأردن منذ بداية العام الحالي بعض التحسن في إيرادات السياحة وحوالات المغتربين التي تؤثر في احتياطي العملات الأجنبية للبلاد.

في وقت سابق، أظهرت بيانات سابقة للمركزي، أن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 587 مليون دينار (828 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وبلغت إيرادات السياحة في الأردن 4.1 مليار دينار (حوالي 5.8 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة 110 بالمئة، مقارنة بعام 2021، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وكان البنك الدولي، قد توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للأردن خلال العام الجاري 2023 إلى 2.4 بالمئة، وأن يستقر ذلك المعدل للعامين المقبلين 2024 و2025.

في مارس، ثبتت وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند B/B+، وأكدت أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.