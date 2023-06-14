ويرى المحللون أن الأسواق اقتنعت بشكل شبه كامل، أن هناك توقف مؤقت سيحدث في دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي، لكن هناك عدم يقين حول اللغة التي سيتم استخدامها لتوجيه توقعات المسار المستقبلي لقرارات الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة.

وقد يشير صانعو السياسات، إلى أن احتمال القيام بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة أمر وارد، بعد تقييم كيفية تعامل الاقتصاد مع أكثر من 500 نقطة أساس من الزيادات المجمعة التي تم الإعلان عنها بالفعل.

وعلى مؤشر CME FedWatch، تظهر الأسواق توقعا بنسبة 95.4 بالمئة، بأن يثبت الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه اليوم، بينما تتوقع الأسواق بنسبة 58.7 بالمئة، بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اللاحق.

تحركات الأسواق

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 137.98 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 34,074.14 نقطة، بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينيتش.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.69 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4,380.90 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 53.70 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 13,627.19 نقطة.