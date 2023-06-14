ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

وزادت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في هذا العام 200 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يسهم في رفع الكمية الإجمالية المتوقعة إلى 102.3 مليون برميل يوميا.

وتتجاوز أرقام توقعات الوكالة لنمو الطلب على النفط بشكل طفيف الأرقام الموجودة في توقعات أوبك.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1052 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 75.38 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 70.40 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين أكثر من ثلاثة بالمئة، في تسوية جلسة الثلاثاء، بتعزيز من آمال في ارتفاع الطلب على الوقود بعد خفض البنك المركزي الصيني فائدة الإقراض قصير الأجل.