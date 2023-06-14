وذكرت مبادلة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مشروعها الاستثماري الجديد سيدخل في شراكة مع ساموراي كابيتال، الرائدة والمتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتمتع بخبرات ممتدة في مجال إدارة الأصول العقارية العائلية في اليابان، وذلك بهدف بناء محفظة أعمال في اليابان بقيمة تصل إلى 80 مليار ين (حوالي 600 مليون دولار).

يعتمد هذا المشروع المشترك على استثمار مجموعة من المرافق العقارية الحالية الخاصة بالعائلات في اليابان، كما يسعى المشروع للاستحواذ على أصول إضافية. ويستهدف المشروع سكان مدن طوكيو وأوساكا، وتتميز هذه الأصول العقارية بجودتها العالية وسهولة الوصول منها إلى محطات السكك الحديدية والمنشآت الخدمية المجاورة، بحسب البيان.

ويهدف المشروع إلى الاستحواذ على الأصول التي توفر مرافق سكنية عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستأجرين، وعوائد جذابة ومستدامة للمساهمين.

وستشكل مبادئ الاستدامة المحور الأساسي للمشروع، بداية من مرحلة البناء وخطط تفعيل دور المستأجرين من أجل المساهمة في خفض البصمة الكربونية للقطاع العقاري، بحسب ما جاء في البيان.

ومبادلة للاستثمار، هي صندوق استثمار سيادي تابعة لأبوظبي، وتدير محفظة أعمال عالمية، بقيمة نصل إلى 276 مليار دولار.

أما شركة "بروبريوم كابيتال بارتنرز" التي تعمل في إدارة صناديق الاستثمار العقاري، فقد أسستها مورغان ستانلي في مارس 2013، وتدير أصولا بنحو 3 مليارات دولار.

وبحسب البيان، فإن شركة مانولايف للاستثمار هي علامة تجارية عالمية تابعة لمؤسسة مانولايف المالية، وتعمل في قطاع إدارة الثروات والأصول العالمية. ولديها أكثر من قرن من الخبرات في مجال الإشراف المالي وإدارة الموارد الكاملة للشركة الأم من أجل خدمة الأفراد والمؤسسات وأعضاء برامج التقاعد في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في تورنتو.