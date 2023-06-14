وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1948.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أربعة بالمئة في مايو، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي الأميركي وهو الزيادة اثنين بالمئة.

وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء أول اجتماع لهم منذ 15 شهرا بدون أن يكون هناك رفع محدد مسبقا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 90 بالمئة تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.8439 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.