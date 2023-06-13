وأكد لومير، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيرسي، مخصص للتبادلات التجارية بين فرنسا ودول الخليج، "ظهرت انتقادات تقول كيف يمكنكم إسناد دولة خليجية مسؤولية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة".

وأوضح "ذلك لأن دول الخليج التزمت بشكل جماعي هذا التحول المناخي واتخذت تدابير لمواجهة هذا التحدي، ولديها أيضا الموارد الطبيعية والموارد المالية لتمويل هذا التحول في مجال الطاقة الذي سيكون مكلفا للغاية ومن المنطقي أن يُنسب مؤتمر الأطراف 28 إلى إحدى هذه الدول".

ودعا لومير مجددا إلى "الثقة في هذه الدول لتقديم حلول ملموسة".

وقال لومير "العالم القديم يعني الخليج مع النفط، والعالم الجديد هو دول الخليج التي تستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أن "أفضل دليل على كل ذلك هو حقيقة أن كوب28 في دبي ستترأسه إحدى هذه الدول الخليجية وصديقي سلطان الجابر".

من جانب آخر، جددت دول مجلس التعاون الخليجي،الثلاثاء، "الدعم الكامل" لدولة الإمارات في استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28) المقرر في دبي أواخر العام الجاري، وذلك عبر اجتماع وزاري استثنائي بتقنية الاتصال المرئي، الإثنين.

ورحبت دول المجلس بتكليف الفريق القيادي للمؤتمر، الذي يتولى فيه الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مهمة الرئيس المعين، وشما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي مهمة رائدة المناخ للمؤتمر.

ومؤخرا، أكد مسؤولو منتديات ومنظمات دولية معنية في قطاع الطاقة ثقتهم في قدرة الإمارات، على تحقيق نتائج مهمة وملموسة في مستقبل العمل المناخي، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، خلال شهر نوفمبر 2023.

ووصف المسؤولون الدوليون، الإمارات، بأنها رائدة في التصدي للتحديات المناخية ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

وأشادوا بالتجربة الاستثنائية للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 في تعزيز العمل المناخي العالمي، استنادا إلى خبراته الكبيرة في مجالات الطاقة والمناخ والاستدامة المتنوعة التي تشكل قوة دافعة لإنجاح فعاليات COP28.