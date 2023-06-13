وأضاف سولومون أنه يتوقع أن يتعافى نشاط أسواق رأس المال الذي كان "ضعيفا" في الآونة الأخيرة.

وقال سولومون لشبكة (سي.إن.بي.سي) "أتوقع أن ينمو نشاط أسواق رأس المال مع اقترابنا من 2024".

وأضاف "يحتاج الناس في نهاية المطاف إلى رأس المال. يمكنهم تأجيل بعض هذه الأنشطة، لكن في النهاية لا يمكنهم تأجيلها إلى أجل غير مسمى".

وعلى الرغم من تعافي أنشطة جمع الأموال وتداول الأوراق المالية، كانت أحجام الاكتتابات الأولية في الربع الأول الأدنى منذ 2019.