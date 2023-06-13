وبحسب تصريحات الوزير التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، فإن هذه الاستثمارات تستهدف مشروعات في قطاعات الدواجن والألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر.

وقال الخريف إن السعودية تتطلع أيضا لزيادة قيمة صادرات المملكة من المنتجات الغذائية من 3.7 مليار دولار العام الماضي، إلى 10.9 مليار دولار في 2035، وذلك وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمملكة.

ويعد قطاع الصناعات من القطاعات الرئيسية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتلبية الطلب المحلي، وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، بحسب ما قاله الخريف.

وتشير توقعات وزارة الصناعة السعودية إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019 إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بثلاثة في المئة، بدعم من زيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة والنمو السكاني بنسبة 1.73 بالمئة، والتي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كلها بحلول عام 2030 في المملكة.

وأشار الخريف إلى أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في السعودية كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مشاريع قطاع الدواجن ومن أهمها مشروع شركة المراعي البالغ تكلفته 1.2 مليار دولار للتوسع في إنتاج الدواجن، ومصنع لمنتجات الدواجن بحجم استثمار بلغ 120 مليون دولار لشركة سيارا العربية للصناعات الغذائية الذراع الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية التي تصنف كأكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، بالإضافة إلى مشروع التونة المعلبة والذي يعد الأول من نوعه في المملكة بحجم استثمار يبلغ 133 مليون دولار، ومشاريع أخرى نوعية لتغطية النمو المتزايد محليا، حيث ستوفر هذه الاستثمارات أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة.