وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، لتبلغ توقعات البنك لسعر خام برنت لشهر ديسمبر الآن 86 دولارا للبرميل، انخفاضا من 95 دولارا للبرميل، و81 دولارا للبرميل لخام نايمكس، انخفاضا من 89 دولارا للبرميل.

وتأتي المراجعة في بداية أسبوع حافل يجتمع خلاله البنك المركزي الأميركي، ويٌتوقع أن يترك خلاله أسعار الفائدة دون تغيير لهذا الشهر.

لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن البنك قد يستأنف رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 74.7 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54.7 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 30.2 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

ويرى محللون في السوق بأن طلب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات المكررة في العالم، لم يرتفع بعد.

وقد يؤدي ذلك، إلى خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، للطلب.

وتصدر كل من المنظمتين تقريرها الشهري عن أوضاع السوق الثلاثاء.

وتكبد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي، بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات، أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار أوبك+ خفض الإنتاج.

تحركات الأسعار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أي 3.54 بالمئة إلى 72.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينيتش، كما تراجع خام نايمكس 2.73 دولار أي 3.89 بالمئة إلى 67.44 دولار للبرميل.