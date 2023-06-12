وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في "إر.جي.أو فيوتشرز"، "نبدأ الأسبوع الجاري وأسعار الذهب تتغير سريعا بشكل ملحوظ".

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر مايو، الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين، الأربعاء، قبيل انعقاد الفيدرالي الأميركي الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وذكر هابركورن، "في الواقع، إذا توقف المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة، فهذا من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للارتفاع بشدة".

ومن المتوقع عموما أن يوقف البنك المركزي الأميركي دورة التشديد على مدار العام، حيث يقيم المسؤولون تأثير رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 74.7 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54.7 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 30.2 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

وسيتخذ البنك المركزي الأوروبي، قرار الفائدة، الخميس، وبنك اليابان، الجمعة.

وقال روبرت رولينج، المحلل في "كاينسس ماني"، "يُتداول الذهب بناء على افتراض أن تظل أسعار الفائدة الأميركية ثابتة، ولكن مع أي ارتفاع سيتراجع المعدن النفيس على الأرجح إلى 1900 دولار للأونصة".

وفيما يخص البلاديوم الذي ارتفع على عكس المعادن الأخرى، قال جايكوب سميث، المحلل في "ميتالز فوكس"، "يمكن أن يصل البلاديوم إلى أكثر من 1500 دولار في الربع الرابع من العام الجاري، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة إنتاج السيارات رغم أن ذلك عرضة للضغط من احتمال أن تسحب شركات صناعة السيارات من المخزونات".

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.34 بالمئة إلى 1,954.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 16.40 بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.46 بالمئة إلى 1,968.15 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في التعاملات الفورية 1.47 بالمئة إلى 24.05 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.5 بالمئة إلى 993.58 دولار مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.

غير أن البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في الانبعاثات بالسيارات، ارتفع 0.6 بالمئة إلى 1345.06 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 الجمعة.