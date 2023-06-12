ويبدأ الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، الثلاثاء، وهو الموعد الذي تصدر فيه وزارة العمل قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو.

وقد يؤثر هذا التقرير على قرار الفيدرالي، والذي يتوقع في الوقت الحالي وعلى نطاق واسع أنه سيكون بمثابة توقف مؤقت عن زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 78.2 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 33.6 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

وفي الوقت ذاته، أدى احتمال حدوث تباطؤ في زيادة أسعار الفائدة إلى دفع الأسهم للارتفاع، فقد خرج مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من منطقة السوق الهابطة بعد ارتفاعه بنسبة 20 بالمئة فوق أدنى مستوى له في أكتوبر.

كما رفع بنك "غولدمان ساكس"، الأسبوع الماضي، المستوى المستهدف للمؤشر في نهاية العام إلى 4,500 نقطة من 4,000، وهو الآن يتحرك حول 4300.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 10.58 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 33,887.36 نقطة بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.99 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 4,307.30 نقطة، بينما ارتفع ناسداك المجمع 79.22 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 13,338.57 نقطة.

وارتفع سهم شركة "بايوجين" بنسبة 2.3 بالمئة، بعد أن أيدت لجنة من المستشارين في إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالإجماع، دواء الزهايمر الذي تنتجه الشركة، في اجتماع الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسهم شركة "أدوبي سيستمز" بنسبة 2.8 بالمئة، بعد زيادة السعر المستهدف للسهم من شركة الأبحاث "جيفريز"، في حين ارتفعت أسهم شركة "أوراكل" بنسبة 5.4 بالمئة، بعد زيادة السعر المستهدف للسهم من قبل بنك "جي بي مورغان".