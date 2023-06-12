قالت البورصة المصرية، الاثنين، إن نظام التداول توقف مؤقتا بسبب عطل فني، وإنه جاري العمل حاليا على إصلاحه.
ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قالت البورصة المصرية، الاثنين، إن نظام التداول توقف مؤقتا بسبب عطل فني، وإنه جاري العمل حاليا على إصلاحه.
ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.
ونفت إدارة البورصة وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مشيرة إلى أنه جاري التواصل حاليا مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.