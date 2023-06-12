وهبطت الليرة 1.3 بالمئة عند 23.65 مقابل الدولار في الساعة 0834 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 23.77 مقابل الدولار خلال الليل.

وفقدت العملة أكثر من 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وعين الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي، وكانت قد تولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك فيرست ريبابليك بالولايات المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تغير السياسات الحالية وترفع أسعار الفائدة بعد خفضها لسنوات.

وقال بنك جيه.بي مورجان، الاثنين، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة في الوقت الراهن خلال اجتماعه هذا الشهر، وهو أول اجتماع ستعقده أركان بعد توليها منصبها، وأضاف أنه قد تُطرح توجيهات بفرض زيادات أصغر في المستقبل إذا لزم الأمر.

وخلال الأسبوع الماضي، رفعت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها حول الفائدة التركية، فقد توقع سوسيته جنرال أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة بـ650 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وأن تصل معدلات الفائدة إلى 25 بالمئة في أغسطس.

كما توقع بنك باركليز أن يرفع البنك أسعار الفائدة بـ 1650 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، كما توقع وصولها إلى 35 بالمئة في أكتوبر.