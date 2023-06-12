وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.52 بالمئة عند 32434.00 نقطة بعدما تخلى عن كثير من مكاسبه في بداية تعاملات ما بعد الظهيرة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2238.77 نقطة.

وأحجم المستثمرون عن مواصلة دفع الأسهم للارتفاع وسط ترقب لقرار كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة يومي الأربعاء والجمعة على الترتيب.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي حيث ارتفع مؤشر القطاع 1.59 بالمئة بعدما حصل عقار ليكيمبي لعلاج ألزهايمر من إنتاج شركة إيساي على موافقة بالإجماع من لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

وزاد سهم إيساي 1.94 بالمئة بينما قفزت أسهم دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 4.11 بالمئة و2.12 بالمئة على الترتيب.

وعززت الأسهم المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات المؤشر هي الأخرى حيث ارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.89 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 1.85 بالمئة. وزاد سهم طوكيو إلكترون 0.24 بالمئة.