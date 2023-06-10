يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وقال المصيلحي إن "احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".

وتخطط الحكومة المصرية لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.

وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح كل عام خلال الفترة من إبريل إلى يوليو.

واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين. وتحاول القاهرة زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.

ونفى مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.