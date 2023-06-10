في الرياض، شهد سوق الأسهم السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو 2023، ليسجل ثاني أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعا نسبته 3.5 بالمئة، وهي أعلى مكاسب للمؤشر من الأسبوع المنتهي في 23 مارس 2023، والذي شهد تسجيل أعلى مكاسب منذ بداية العام، ليضيف المؤشر العام 282.2 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11397 نقطة.

وبلغت المكاسب السوقية 309.18 مليار ريال، ليصعد رأس المال السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 10.92 تريليون ريال، مقابل 10.61 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت جميع القطاعات أداء إيجابيا، خلال الأسبوع، باستثناء قطاع الصناديق العقارية المتداولة، الذي خالف الاتجاه مسجلا خسائر أسبوعية بلغت 0.23 بالمئة.

الإمارات

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات الجمعة، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 11.8 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.316 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و638.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 976.29 مليون درهم في سوق أبوظبي و524.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 549 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.8 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.18 بالمئة أو ما يعادل 16.9 نقطة ليغلق عند 9368.76 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.23 بالمئة أو ما يوازي 21.4 نقطة ليقفل عند 9197.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.3 بالمئة رابحاً 11.06 نقطة، ليقفل عند 3689.69 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 220.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 395 درهم، تلاه "كيو القابضة" بسيولة 188.2 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 6.55 بالمئة، ثم "الفا ظبي" جاذباً نحو 96.1 مليون درهم وارتفع بنسبة 2.95 بالمئة.

وفي سوق دبي المالي، استحوذ "الخليج للملاحة" على النصيب الأكبر من السيولة بنحو 112.5 مليون درهم وأغلق رابحاً نحو 5.9 بالمئة، تلاه "مصرف عجمان" بسيولة 107.5 مليون درهم وصعد بنسبة 3.1 بالمئة، ثم "تعليم" جاذباً أكثر من 75.7 مليون درهم.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق الأسهم في دبي بنسبة 2.6 بالمئة متجاوزا حاجز الـ 3700 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع مايو 2022، في مقابل خسائر لسوق أبوظبي بـ 0.4 بالمئة عند مستوى 9369 نقطة.

الكويت

وفي الكويت، صعد مؤشر بورصة الكويت الأول بنسبة 1.5 بالمئة مع ارتفاع سهم مركز سلطان 6.36 بالمئة وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 2.25 بالمئة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية بنهاية تعاملات اليوم 40.502 مليار دينار بارتفاع 1.05 بالمئة يُقدر بـ421 مليون دينار عن مستواها بنهاية الأسبوع السابق البالغ 40.081 مليار دينار.

قطر

ارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع سهم البنك التجاري 4.93 بالمئة وزاد سهم الأسمنت الوطنية 2.63 بالمئة.

سلطنة عمان

سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سهم ظفار الدولية 32.3 بالمئة وظفار للأغذية 8 بالمئة.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.12 بالمئة، إلى 23.699 مليار ريال، مقابل 23.672 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 27.54 مليون ريال.

مصر

وفي القاهرة، سجل المؤشر السبعيني للبورصة المصرية أعلى مكاسب أسبوعية في 3 سنوات بعد ارتفاعه بنسبة 11 بالمئة، بينما تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.1 بالمئة.

يشار إلى أن المستثمرين بالبورصة المصرية يترقبون استئناف برنامج الطروحات الحكومية و استقرار أسعار الصرف من حصيلة هذه الطروحات بجانب إيرادات السياحه المرتفعة.