وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 731.25 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 169.27 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.82 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 166 مليار دولار، وبورصة الكويت 131.2 مليار دولار وبورصة مسقط 61.47 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 56.04 مليار دولار، وبورصة مصر 36.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 31.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.01 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.69 مليار دولار.