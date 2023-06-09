وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات طوعية في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو.

قال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17دولار، أو 1.5 بالمئة، عند التسوية إلى 74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 70.17 دولار للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات الخميس بعدما أشار تقرير إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر من ِشأنه أن يؤدي لزيادة المعروض. وقلص الخامان خسائرهما بعد أن نفى البلدان صحة التقرير.