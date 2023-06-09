واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية SEC الاثنين المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية قالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرّب محسوب من القانون".

يشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية.

كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.

وأفادت "باينانس" في الولايات المتحدة Binance.US على تويتر أنه اعتبارا من الخميس "سنعلّق الإيداعات بالدولار الأميركي ونبلغ الزبائن بأن شركاءنا المصرفيين يستعدون لوقف قنوات سحب النقد الإلزامي (الدولار الأميركي) في موعد أقربه 13 يونيو".

وأضافت "نتّخذ هذه الخطوات الاستباقية بينما نتحوّل -- لفترة -- إلى منصة صرافة رقمية فقط".

وأفادت المنصة في مذكرة إلى الزبائن، "نحض الزبائن على سحب دولاراتهم الأميركية من خلال التحويل البنكي.. بحلول 13 يونيو".

رفعت SEC شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس "باينانس" تشانغبينغ جاو.

وطلبت اللجنة الثلاثاء، من المحاكم تجميد الأصول المرتبطة بالشركة وجاو الذي كان يُنظر إليه على أنه أبرز خصم لقطب العملات المشفرة سام بانكمان-فرايد.

وانتقدت "باينانس" تحرّكات SEC قائلة، الخميس، "سنواصل الدفاع بشدة عن أنفسنا وزبائننا والقطاع في وجه هجمات SEC التي لا أساس لها".

تأتي القضية في أعقاب اتهامات في مارس ضد "باينانس" رفعتها هيئة أميركية ناظمة أخرى هي "لجنة تداول السلع الآجلة".