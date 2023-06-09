وقالت "جنرال موتورز" إنها ستبدأ في دمج منافذ الشحن الخاصة بشركة "تسلا" في سياراتها الكهربائية الجديدة اعتبارا من العام 2025.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، إن تلك الخطوة لن تساعد فقط في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، لكنها ستساعد أيضاً في "توجيه الصناعة لاعتماد معيار شحن موحد في أميركا الشمالية".

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.71 بالمئة، كما استمر سهم "تسلا" في تحقيق المكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي حيث ارتفع بنسبة 6.77 بالمئة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان مجموعتا تسلا وفورد، قبل أسبوعين، أنه اعتباراً من العام المقبل ستصبح شبكة الشواحن الفائقة السرعة التابعة لتسلا في الولايات المتّحدة وكندا مفتوحة أمام سيارات فورد الكهربائية.

وقال جيم فارلي رئيس شركة فورد في حوار على تويتر مع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إنّه "اعتباراً من مطلع 2024، سيتمكّن جميع عملاء فورد الحاليين والمستقبليين من الوصول إلى 12 ألف شاحن فائق السرعة لتسلا".

وكانت شركة "تسلا" قد أعلنت مرارا منذ سنوات، على لسان رئيسها، إن شبكة الشاحن السريع من الممكن أن تكون متاحة لمن يرغب، لكن منذ ذلك الحين لم يتم إجراء أي اتفاق حول حقوق استخدام هذه الشبكة مع أي شركة سيارات أخرى.