وثبت البنك الفائدة عند 7.5 بالمئة، وهو ما جاء مطابقا لتوقعات المحللين.

وأكد البنك أن النشاط الاقتصادي آخذ في التحسن بشكل أسرع مما كان متوقعًا، انتعاش الطلب المحلي القوي.

وفي نهاية مايو الماضي، حذر المركزي الروسي من أن التضخم قد بدأ في اتخاذ مسار تصاعدي منذ أوائل مايو، مرجحاً تجاوزه 4 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال مدير إدارة السياسة النقدية بالبنك الروسي، كيريل تريماسوف، "من المرجح أن يبدأ التضخم السنوي في الارتفاع في وقت مبكر من الشهر الجاري، وقد يتسارع تصاعدياً في الصيف»،

وأضاف تريماسوف "من المرجح أن يتجاوز التضخم السنوي 4 في المئة في وقت مبكر من الربع الثالث، وتوقعنا للتضخم هو بين 4.5 و6.5 بالمئة بحلول نهاية العام، و4 بالمئة للعام المقبل".

في أواخر أبريل خفض البنك توقعاته للتضخم السنوي لعام 2023 من نطاق بين 5 إلى 7بالمئة، إلى 4.5 و6.5 بالمئة، بينما ابقى توقعاته لعام 2024 كما هي عند 4 بالمئة.