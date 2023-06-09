وتتبنى مصر خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028.

ويتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يحقق القطاع هذا العام إيرادات قياسية هذا العام تصل إلى 14 مليار دولار

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة الإيرادات السياحية بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021-2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1 بالمئة.

وتفصيلا بلغت إيرادات السياحة خلال السنوات العشر الماضية:

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.9 مليار دولار عام 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.4 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 3.8 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 7.4 مليار دولار عام 2014-2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 5.1 مليار دولار عام 2013-2014.

وأشار الجهاز الي انه سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

9.5 مليون سائح عام 2013.

9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 بالمئة.

9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6 بالمئة.

5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1 بالمئة.

8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6 بالمئة.

11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8 بالمئة.

13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8 بالمئة.

3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7 بالمئة.

8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5 بالمئة.

11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6 بالمئة.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد السياحة في مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.