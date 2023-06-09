وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم الخليج للملاحة 5.9 بالمئة وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 2.7 بالمئة.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بتعديلات مسار الفائدة ليكون متماشيا بذلك مع أي تغيير يجريه الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة يومي 13 و14 يونيو.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2 بالمئة.

غير أن بورصة أبوظبي سجلت خسارة للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 0.4 بالمئة.

ويبدو أن النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار انخفاض الأسعار بسبب المخاوف بشأن الطلب من الصين والتشكك إزاء تقرير أفاد باقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.