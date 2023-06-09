وزاد المؤشر نيكي 1.97 بالمئة ليغلق عند 32265.17 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35 بالمئة خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من أربعة بالمئة في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.50 بالمئة إلى 2224.32 نقطة وارتفع 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي يتم متابعته عن كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهما مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.

وقفز سهم فاست ريتيلينج، التي تمتلك العلامة التجارية يونيكلو، 4.6 بالمئة ليعطي المؤشر نيكي أكبر دفعة. وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة تكييف الهواء 3.83 بالمئة. وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.88 بالمئة.

وزاد سهم شركة ماروبيني التجارية 4.62 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي. كما ارتفع سهم سوجيتز 4.57 بالمئة.

وأدى ذلك إلى زيادة أسهم قطاع الشركات التجارية 3.19 بالمئة لتسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وارتفعت أسهم قطاع الأدوية 2.2 بالمئة.

وانخفض سهم شركة ميتسوي لإنتاج الآلات الصناعية 1.81 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 195 سهما وانخفض 29 سهما واستقر سهم واحد.