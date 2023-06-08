وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح من أبريل إلى يوليو. وأظهرت وثائق وزارة التموين أن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن حتى السابع من يونيو، انخفاضا مع 3.58 مليون في اليوم نفسه من العام الماضي.

واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 مليون طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين.

وفي مايو، قالت رويترز أن مصر تؤخر مدفوعات المشتريات الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان بسبب نقص الدولار.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

وتحاول مصر زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار. ومصر من بين أكبر مستوردي القمح في العالم.