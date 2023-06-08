قال وزير المالية تشو كيونغ-هو إن الحكومة تخطط للخروج بتوقعات نمو معدلة في نهاية يونيو أو أوائل يوليو.

وقال تشو في منتدى نظمه نادي كوانهون، وهو جمعية لكبار الصحفيين الكوريين "توقعنا في وقت سابق نمو الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة هذا العام، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى تعديله قليلاً في ضوء الظروف المتغيرة وأحدث البيانات والآراء المختلفة من المؤسسات البحثية".

يوم الأربعاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد في كوريا الجنوبية في عام 2023 إلى 1.5 بالمئة من(( 1.6 بالمئة في مارس، مستشهدة بتراجع الصادرات وتباطؤ الاستثمار الخاص.

خفض بنك كوريا أيضًا الشهر الماضي توقعاته للنمو لكوريا الجنوبية إلى 1.4 بالمئة من توسع 1.6 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. كما خفض معهد التنمية الكوري الحكومي توقعاته للنمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 1.5 بالمئة.

تأتي المراجعة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد انخفاضًا في الصادرات على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في مايو، حيث انخفضت صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد، بنسبة 36.2 بالمئة وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.

تعاني البلاد من عجز تجاري منذ أبريل من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، هذه هي المرة الأولى منذ عام 1997 التي تسجل فيها البلاد عجزًا تجاريًا لمدة 15 شهرًا على التوالي.

ومع ذلك، استبعد تشو احتمال اتخاذ أي إجراءات تحفيزية، وشدد على الحاجة إلى كبح جماح التضخم.

يسير التضخم في كوريا الجنوبية في اتجاه هبوطي شامل بعدما وصل إلى الذروة عند 6.3 بالمئة في يوليو من العام الماضي. لكنه يظل فوق 2 بالمئة هدف التضخم الذي وضعه البنك على المدى المتوسط، للشهر الـ26 على التوالي في مايو، مسجلا 3.3 بالمئة على أساس سنوي.