وسجل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

تأتي البيانات في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، لتحديد الخطوة التالية لسعر الفائدة.

وتتوقع الأسواق، أن يتوقف البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة، وأن يثبتها الأسبوع المقبل، بنسبة 72.5 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

ومن شأن هذا التوقف أن يسمح لصانعي السياسات بتقييم مدى نجاح زيادات أسعار الفائدة المتتالية السابقة في تهدئة الاقتصاد حتى الآن.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:12 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.24 بالمئة، أو 82.21 نقطة إلى 33,747.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.17 نقطة أو 0.37 بالمئة أو 15.69 نقطة عند 4,283.10 نقطة، كما ارتفع ناسداك المجمع 0.78 بالمئة أو 102.48 نقطة إلى 13,200.02 نقطة.