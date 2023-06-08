وقال مسؤولون أميركيون وبريطانيون، إن الزعيمين سيناقشان مجموعة من القضايا العالمية تشمل تلك المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، والذكاء الاصطناعي، ودعم أوكرانيا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

يأتي الاجتماع، في وقت تسعى فيه الحكومتان نحو محاولة السيطرة على حصة في سوق أشباه الموصلات، فقد تعهدت الحكومة البريطانية بتوفير تمويل بقيمة مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.2 مليار دولار) خلال العقد المقبل، لتعزيز قدراتها المحلية في صناعة الرقائق ولدعم البحوث وعمليات التطوير وحقوق الملكية الفكرية، المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها، لتعزيز قدراتها المحلية في صناعة الرقائق الإلكترونية، ولجعل البلاد أحد الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم.

هذا التوجه شهد تواجد أكثر من لاعب رئيسي، ففرنسا خصصت 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) لإنشاء مصنع للرقائق الإلكترونية، وهو ما سيشعل المنافسة أكثر في سباق عالمي بالقطاع.

وفي 2022، أطلقت الولايات المتحدة، خطة استثمارية بقيمة 50 مليار دولار، لتعزيز وجودها في مجال صناعة الرقائق.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وقع قانونا في ذات العام، لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإعادة تحريك إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.