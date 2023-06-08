وقال أليكسي سازانوف مساعد وزير المالية "في 2022 نما حجم التبادل التجاري بين البلدين 46 بالمئة... من الضروري مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي".

واقترحت روسيا تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي مع ما تصفها بأنها "دول غير صديقة" وهي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بعد حربها ضد أوكرانيا.

ولدى روسيا حاليا اتفاقيات للازدواج الضريبي، تهدف إلى منع فرض ضرائب على ذات الدخل في دولتين، مع 84 دولة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان ودول أخرى فرضت عقوبات على روسيا.

وقالت وزارة المالية إن الاتفاق مع سلطنة عُمان يحدد ضريبة مستقطعة بنسبة 15 بالمئة على دخل توزيعات الأرباح ومعدل خفض ضريبي بنسبة عشرة بالمئة للشركات التي تملك ما لا يقل عن حصة 20 بالمئة في الجهة المسؤولة عن توزيع الأرباح.

وأضافت الوزارة أن معدل الضريبة على دخل الفائدة والرسوم محدد بنسبة عشرة بالمئة. كما سيتم إعفاء الكيانات المملوكة للدولة وغيرها من أشكال الاستثمار الحكومي من الضريبة المستقطعة على توزيعات الأرباح وإيرادات الفوائد.

ويتعين التصديق على الاتفاق هذا العام على أن يبدأ سريانه في الأول من يناير 2024.