وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، بحث خلال الاتصال مع بوتين "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وبدوره قال "الكرملين"، في بيان، إن الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان "أشادا خلال اتصال هاتفي بالتعاون فيما بينهما في إطار تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط".

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية، في أعقار اجتماع "أوبك+"، الذي عقد في فيينا الأحد الماضي، واتفقت خلاله الدول الأعضاء على تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية 2024.

وكانت السعودية أعلنت أيضا عن خفض إضافي طوعي في إنتاجها النفضي بمقدار مليون برميل يوميا، اعتبارا من يوليو، ولمدة شهر واحد قابلة للتمديد.

وذكر بيان الكرملين نشره أن الزعيمين "ناقشا مسألة ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بالتفصيل".

وأضاف البيان "أشاد الجانبان بالتعاون في إطار تحالف أوبك بلس مما سمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب لضمان التوازن بين العرض والطلب على النفط".

وأشار البيان إلى أهمية الاتفاقات التي توصل لها التحالف في اجتماعه هذا الأسبوع والتي ستقوم بموجبها السعودية بخفض في إنتاجها في يوليو.